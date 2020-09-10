Раскрыта внешность нового смартфона Xiaomi со 108-Мп камерой

Источники пишут, что старшая модель Mi 10T Pro будет использовать OLED-дисплей частотой обновления 144 Гц. В качестве аппаратной основы у смартфона выступит процессор Snapdragon 732G. Сетевые инсайдеры также пророчат аппарату аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

По рендерам видно, что устройство получит необычное расположение камер. Главный модуль — самый большой — размещается сверху, а остальные три и вспышка под ним. В экране у Mi 10T будет небольшой вырез в левом верхнем углу под фронталку.

Новый смартфон должен получиться интересным. Когда он выйдет на рынок, к сожалению, пока неизвестно.