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Раскрыта внешность нового смартфона Xiaomi со 108-Мп камерой
Он получит необычное устройство основной камеры
В сети опубликовали изображение нового смартфона Xiaomi Mi 10T. Он должен получить 108-Мп камеру.
Источники пишут, что старшая модель Mi 10T Pro будет использовать OLED-дисплей частотой обновления 144 Гц. В качестве аппаратной основы у смартфона выступит процессор Snapdragon 732G. Сетевые инсайдеры также пророчат аппарату аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
По рендерам видно, что устройство получит необычное расположение камер. Главный модуль — самый большой — размещается сверху, а остальные три и вспышка под ним. В экране у Mi 10T будет небольшой вырез в левом верхнем углу под фронталку.
Новый смартфон должен получиться интересным. Когда он выйдет на рынок, к сожалению, пока неизвестно.