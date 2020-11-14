Раскрыта внешность следующего флагманского смартфона OnePlus

Эксклюзивные рендеры опубликовал ресурс 91mobiles. Передняя панель устройства будет почти такой же, как у OnePlus 8T. Сообщается, что OnePlus 9 получит экран диагональю 6,55 дюйма. Похоже, что он будет плоским, а не загнутым на бока. Кроме того, от новинки ожидают поддержку частоты обновления 120 Гц.

Что касается системы камер, то она будет состоять из трёх модулей, причём два из них будут больше третьего.

Согласно слухам, в новой флагманской линейке OnePlus выйдут две модели — обычный OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Также новинкам пророчат процессор Snapdragon 875, поддержку 65-Вт зарядки и Android 11 из коробки.