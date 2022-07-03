Раскрыта внешность смартфона Xiaomi с лучшей камерой

Xiaomi недавно подтвердила, что Xiaomi 12S Ultra будет оснащён 1-дюймовой основной камерой Sony IMX989. Основная камера, похоже, находится в центре блока. Под ней располагается телеобъектив. Фирменный знак Leica можно увидеть в верхнем левом углу блока камеры.

Партнёрство с Leica делает Xiaomi 12S Ultra потенциально одним из лучших камерофонов. Мы уже видели образцы фото с камеры смартфона — и они впечатляют.