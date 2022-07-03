Раскрыта внешность смартфона Xiaomi с лучшей камерой

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Раскрыта внешность смартфона Xiaomi с лучшей камеройСкоро презентация
Уже 4 июля в Китае презентуют смартфон Xiaomi 12S Ultra вместе с другими флагманами линейки — Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Нам до сих пор не был известен дизайн топовой модели. Теперь же он появился в сети.
Как видно по постерам, Xiaomi 12S Ultra будет иметь кожаную заднюю панель. Ходят слухи, что он также получить керамический вариант. В верхней части задней панели находится крупный блок камеры. В нём можно увидеть модуль камеры круглой формы. Там нет дополнительного экрана, который был в предыдущей модели.
Xiaomi недавно подтвердила, что Xiaomi 12S Ultra будет оснащён 1-дюймовой основной камерой Sony IMX989. Основная камера, похоже, находится в центре блока. Под ней располагается телеобъектив. Фирменный знак Leica можно увидеть в верхнем левом углу блока камеры.
Партнёрство с Leica делает Xiaomi 12S Ultra потенциально одним из лучших камерофонов. Мы уже видели образцы фото с камеры смартфона — и они впечатляют.
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