Раскрыта внешность удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21

Изображениями смартфона поделился известный инсайдер OnLeaks. Это неофициальные рендеры, но им, пожалуй, можно доверять.

Внешне Galaxy S21 FE будет похож на обычный Galaxy S21. На передней панели у него будет плоский AMOLED экран диагональю 6,4 дюйма. В дисплее будет круглый вырез под фронтальную камеру. Разрешение, по слухам, составит FullHD+, а частота обновления 120 Гц.