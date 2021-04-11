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Сегодня в 15:58
Раскрыта внешность удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21
Будет похож на обычный S21
В 2021 году Samsung должна выпустить удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21. Он выйдет в версии Fan Edition. В сети уже раскрыли внешность новинки.
Изображениями смартфона поделился известный инсайдер OnLeaks. Это неофициальные рендеры, но им, пожалуй, можно доверять.
Внешне Galaxy S21 FE будет похож на обычный Galaxy S21. На передней панели у него будет плоский AMOLED экран диагональю 6,4 дюйма. В дисплее будет круглый вырез под фронтальную камеру. Разрешение, по слухам, составит FullHD+, а частота обновления 120 Гц.
Габариты Galaxy S21 FE будут равны 155,7×74,5×7,9 мм. В основной камере смартфона будет три датчика изображения.
Ожидается, что смартфон получит процессор Snapdragon 888 или Exynos 2100, до 8 ГБ оперативной памяти и поддержку 25-Вт зарядки. Galaxy S21 FE выйдет в продажу летом.