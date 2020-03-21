Раскрыта внешность всех версий будущего флагмана Huawei

Речь идёт о Huawei P40 и P40 Pro, то есть базовой и старшей модели линейки. Презентовать их должны 26 марта. Также в сети ходят слухи о третьей версии — Huawei P40 Premium, но пока неясно, действительно ли она отличается от P40 Pro.

Разница же между P40 и P40 Pro очевидна даже во внешнем виде смартфонов. Как показал Бласс, старшая модель будет иметь экран с загнутыми краями. Выглядит это, конечно, стильнее, чем обычное оформление дисплея прямыми рамками.