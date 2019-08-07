Раскрыта внешность второго поколения Xiaomi Pocophone

В руки журналистам LetsGoDigital попал патент Xiaomi, в котором описаны три варианта дизайна Pocophone F2. Задняя панель для всех трёх — одинаковая. Она похожа на ту, что имел Pocophone F1, с одним отличием. Похоже, датчиков камеры будет три. Судя по всему, два из них будут объединены в общий элемент, а третий будет расположен сверху отдельно. Снизу устроился сканер отпечатков пальцев.

Что касается передней панели, то патент имеет три её изображения. На одном отверстие для фронтальной камеры расположены в левом верхнем углу экрана, на другом — посередине, а на третьем — в правом углу.