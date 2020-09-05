Раскрыта ёмкость аккумулятора флагманских смартфонов Samsung 2021 года

В базе данных заметили две модели: Galaxy S21+ с номером SM-G996 и Galaxy S21 с номером SM-G991. Первая получит аккумулятор номинальной ёмкостью 4660 мАч, а вторая — 3880 мАч. Эти батареи для Samsung изготовила китайская компания Ningde Amperex Technology Limited.

Стоит отметить, что Galaxy S21+ превзойдёт текущую модель Galaxy S20+ по ёмкости аккумулятора. У актуального смартфона номинальный показатель равен 4370 мАч, а типичный — 4500 мАч. Можно предположить, что типичная ёмкость Galaxy S21+ составит 4800 мАч.