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Раскрыта ёмкость аккумуляторов новых iPhone 12
Меньше, чем в прошлогодних моделях
Во время недавней презентации iPhone 12 компания Apple не раскрыла ёмкости аккумуляторов смартфонов. Купертиновцы проговорили лишь, что автономность будет хорошей. Благодаря документации из Бразилии мы всё же узнали, какими батареями Apple снабдила новинки.
Итак согласно документам Агентства связи Бразилии, младшая модель iPhone 12 mini получила аккумулятор ёмкостью 2227 мАч. iPhone 12 же работает с батареей на 2815 мАч. Звучит невпечатляюще, если вспомнить, что бюджетные устройства многих компаний оснащаются аккумуляторами на 5000 и 6000 мАч. Более того, даже у iPhone 11 батарея была получше — на 3110 мАч.
К сожалению, информацию об аккумуляторах в старших моделях — iPhone 12 Pro и Pro Max — не опубликовали.