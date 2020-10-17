Раскрыта ёмкость аккумуляторов новых iPhone 12

Итак согласно документам Агентства связи Бразилии, младшая модель ‌iPhone 12‌ mini получила аккумулятор ёмкостью 2227 мАч. ‌iPhone 12‌ же работает с батареей на 2815 мАч. Звучит невпечатляюще, если вспомнить, что бюджетные устройства многих компаний оснащаются аккумуляторами на 5000 и 6000 мАч. Более того, даже у iPhone 11 батарея была получше — на 3110 мАч.

К сожалению, информацию об аккумуляторах в старших моделях — iPhone 12 Pro и Pro Max — не опубликовали.