Раскрыто число пользователей фирменной системы Huawei

Напомним, Huawei намерена до конца года довести это количество устройств до 300 млн. Причём треть из девайсов должны принадлежать сторонним компаниям. Есть предположения, что план будет выполнен, но за счёт устройств, доступных на китайском рынке.

Стоит отметить, что в середине июля HarmonyOS 2.0 выйдет ещё для 14 моделей смартфонов Huawei и Honor. Это Huawei P20, Huawei Mate 10, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Pro, Huawei nova 5i, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei nova 4, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei nova 4e, Honor X10, Honor 30S, Honor X10Max, Honor 30 Youth Edition и Honor Play4.