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18:48, 24 марта 2023
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Раскрыто ещё одно улучшение в грядущих iPhone 15

Касается датчиков

Ожидается, что в линейке iPhone 15 впервые Dynamic Island будет у каждой модели. Теперь стало известно, что Apple планирует разместить в «островке» датчик приближения.

Раскрыто ещё одно улучшение в грядущих iPhone 15

Фото: Unsplash

Основная задача датчика приближения — отключать экран, когда пользователь подносит телефон к уху. В настоящее время он расположен под дисплеем, за пределами Dynamic Island. В iPhone 15 датчик окажется в зоне «островка», на его форму, впрочем, никак не влияя.

Как отмечает издание 9to5mac, такое изменение может привести к улучшению Face ID.

Источник:9to5mac
Теги:
#iPhone 15
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#Face ID
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