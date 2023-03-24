Раскрыто ещё одно улучшение в грядущих iPhone 15

Основная задача датчика приближения — отключать экран, когда пользователь подносит телефон к уху. В настоящее время он расположен под дисплеем, за пределами Dynamic Island. В iPhone 15 датчик окажется в зоне «островка», на его форму, впрочем, никак не влияя.

Как отмечает издание 9to5mac, такое изменение может привести к улучшению Face ID.