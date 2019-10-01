Раскрыто качество съёмки нового флагмана Xiaomi с 108 Мп камерой

Представители руководства компании сделали фотографии на военном параде, посвящённом семидесятилетию КНР. Снимки опубликовал финансовый директор Xiaomi Чжоу Гуанпин (Zhou Guangping) в соцсети Weibo.
Особенно интересны возможности детализации камеры Mi Mix Alpha. Поэтому предлагаем скачать их и приблизить. Разрешение фото позволяет рассмотреть отдельных участников парада:
Сообщается, что снимки были сделаны в режиме 27 Мп «4-в-1».
Максимальный размер изображения при съёмке на Mi Mix Alpha может достигать 40 Мб, а разрешение — 12032×9024 пикселей.