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Раскрыто качество съёмки нового флагмана Xiaomi с 108 Мп камерой

Xiaomi опробовало аппарат на военном параде
На прошлой неделе Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha с экраном, «огибающим» его корпус. Но это не единственная фишка аппарата: камера у него имеет 108 Мп. Примеры снимков, сделанных с её помощью, опубликовали топ-менеджеры Xiaomi.

Представители руководства компании сделали фотографии на военном параде, посвящённом семидесятилетию КНР. Снимки опубликовал финансовый директор Xiaomi Чжоу Гуанпин (Zhou Guangping) в соцсети Weibo.

Особенно интересны возможности детализации камеры Mi Mix Alpha. Поэтому предлагаем скачать их и приблизить. Разрешение фото позволяет рассмотреть отдельных участников парада:

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Фото: Weibo

Сообщается, что снимки были сделаны в режиме 27 Мп «4-в-1».

Максимальный размер изображения при съёмке на Mi Mix Alpha может достигать 40 Мб, а разрешение — 12032×9024 пикселей.

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