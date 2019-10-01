Раскрыто качество съёмки нового флагмана Xiaomi с 108 Мп камерой

На прошлой неделе Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha с экраном, «огибающим» его корпус. Но это не единственная фишка аппарата: камера у него имеет 108 Мп. Примеры снимков, сделанных с её помощью, опубликовали топ-менеджеры Xiaomi.