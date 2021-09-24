Раскрыто падение выручки Huawei от смартфонов в 2021 году

Отмечается, что компания «привыкает к санкциям США», введённым ещё в 2019 году. Однако другие её бизнесы, в том числе связанные с 5G, не могут компенсировать убытки от проседания по части смартфонов.

По данным исследовательской компании Canalys, Huawei, которая когда-то была крупнейшим производителем смартфонов в мире, во втором квартале 2021 года впервые за более чем семь лет вышла из пятёрки лидеров в Китае.

По словам Сюй, выручка от продаж смартфонов в прошлом году составила около $50 млрд долларов. Как он отметил, его «самая большая надежда», что Huawei будет всё ещё существовать через пять-десять лет.