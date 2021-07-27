Раскрыто «сладкое» название Android 13

СМИ узнали, что разработчики называют грядущую Android 13 Tiramisu — «Тирамису». Начиная с Android 10 компания Google перестала придумывать официальные десертные названия для операционной системы. И, видимо, официальным «Тирамису» тоже не будет — останется лишь кодовым именем.

Известно, что для Android 10 внутренним названием был Quince Tart («Айвовый тарт»), для Android 11 — Red Velvet Cake («Торт Красны бархат»), а для Android 12, которая выйдет этой осенью, — Snow Cone (Строганый лёд).