Раскрыто «сладкое» название очередной версии Android

У наиболее свежей Android 14 кодовое название Upside Down Cake (Перевёрнутый пирог). Что касается 2024 года и Android 15, то, похоже, что Google выбрал Vanilla Ice Cream (Ванильное мороженое).

Именно такое название было найдено в коде у переменной versionName. Конечно, кодовое имя обычно мало говорит нам о том, чего ожидать от конкретной версии Android. Нам придётся ещё немного подождать, чтобы увидеть, что готовит нам Android 15.