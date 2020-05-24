Раскрыто ухудшение характеристик в грядущем флагманском смартфоне Samsung Note 20 по сравнению с S20

В сети появилось изображение, из которого стало ясно, что Galaxy Note 20+ проходит сертификацию. Однако самое интересное в утечке не это. Она показывает, что смартфон получит батарею ёмкостью 4370 мАч. Скорее всего, в официальных сводках ёмкость будет указываться как 4500 мАч.

При этом, надо понимать, что у старшей модели серии S20 — Ultra (в серии Note 20 старшей будет та, что со знаком «+»), ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч. То есть по части батареи новый флагман будет несколько уступать старому.