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Раскрыто ухудшение характеристик в грядущем флагманском смартфоне Samsung Note 20 по сравнению с S20
Новый флагман ждём ближе к осени
Недавно прошёл слух о том, что будущие Samsung Galaxy Note 20 могут лишиться стократного зума в камере, который есть у актуальной модели S20 Ultra. Потом, правда, нас успокоили наличием некоего «суперзума» в новинке (хотя некоторым отсутствие «космического» увеличения показалось даже плюсом). Теперь же раскрыто очередное ухудшение характеристик в грядущем флагманском смартфоне Samsung Note 20 по сравнению с S20.
В сети появилось изображение, из которого стало ясно, что Galaxy Note 20+ проходит сертификацию. Однако самое интересное в утечке не это. Она показывает, что смартфон получит батарею ёмкостью 4370 мАч. Скорее всего, в официальных сводках ёмкость будет указываться как 4500 мАч.
При этом, надо понимать, что у старшей модели серии S20 — Ultra (в серии Note 20 старшей будет та, что со знаком «+»), ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч. То есть по части батареи новый флагман будет несколько уступать старому.