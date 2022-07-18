Раскрыты батарея и зарядка недорогого смартфона Samsung Galaxy A23 5G

Помимо поддержки 5G, в смартфоне также есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC. Он также имеет слот для карты microSD. Кроме того, стало известно, что Samsung Galaxy A23 5G будет питаться от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт (такой же, как у 4G-версии). Как видно по результатам тестов в Geekbench, A23 5G будет оснащён чипсетом Snapdragon 695.

Ожидается, что Samsung Galaxy A23 5G будет запущен в Европе и Индии, а также, возможно, в других регионах.