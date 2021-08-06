Раскрыты цена и дата анонса нового недорогого смартфона Google

Согласно последним сведениям, доступный смартфон представят 26 августа. Он будет стоить $450 (около 33 тысяч рублей по текущему курсу).

По слухам, Pixel 5a получит 6,4-дюймовый экран, процессор Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной памяти, батарею на 4650 мАч. У него не будет поддержки беспроводной зарядки. Кроме того, Pixel 5a может выйти лишь в одном цвете — чёрном. Что касается камеры, то она будет такой же как у Pixel 5.

Новый смартфон будут официально продавать лишь в двух странах — США и Японии.