Раскрыты цена и основные характеристики iPhone 16 Pro

Основой устройства станет новейший чип Apple A18 Pro, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Apple пока не планирует увеличивать объем оперативки до 12 ГБ в своих смартфонах.

Емкость аккумулятора составит 3577 мАч, однако информация о мощности скоростной зарядки не разглашается.

Смартфон получит 6.3-дюймовый OLED-экран Samsung M14 с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Значительные изменения коснутся тыльной камеры. iPhone 16 Pro оснастят основным модулем на 48 Мп, широкоугольным объективом на 48 Мп (вместо 12 Мп) и перископическим телевиком на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

На корпусе появится кнопка Capture Button, а внутри будет установлен модуль Wi-Fi 7.

Цена базовой версии iPhone 16 Pro составит $999.