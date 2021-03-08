Раскрыты цена и подробности Pro-версии недорогого Xiaomi Poco X3

Цены были озвучены для Европы. Если верить информации инсайдеров, стоимость Poco X3 Pro будет начинаться с 250 евро за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить 300 евро.

Также известно, что Poco X3 Pro выйдет в синем, чёрном и бронзовом цветах.

Пока бренд Poco даже не начал тизерить новый смартфон. Однако есть признаки того, что релиз случится скоро.

Когда Poco X3 Pro приедет в Россию, пока неясно. Смартфон, как ожидается, получит процессор Snapdragon 860, который ещё не был представлен. Также устройство будет оснащено экраном частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 5200 мАч.