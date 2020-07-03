Раскрыты цены грядущих флагманских смартфонов Samsung

Сведениями поделился греческий сайт Tech Maniac. Выход смартфонов серии Galaxy Note20 ожидается в августе этого года. Источники говорят, что базовый Galaxy Note20 будет стоить 1249 евро в Греции. Это намного больше, чем цена Galaxy Note10, которая начиналась с 999 евро в этой стране.

Впрочем, стоимость смартфонов в других странах Европы может оказаться более низкой из-за иных налоговых ставок. Тем не менее, Galaxy Note20 будет недешёвым устройством.

Что касается Galaxy Note20 Ultra, то эта модель и вовсе может быть оценена в Греции в 1499 евро. Например, Galaxy S20 Ultra в стране предлагался за 1399 евро.

Также источник сообщил, что грядущий Galaxy Fold 2 будет стоить 2199 евро.