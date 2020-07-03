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Раскрыты цены грядущих флагманских смартфонов Samsung
Они будут невероятно дорого стоить в Европе
Раскрыты цены грядущих флагманских смартфонов Samsung. Если эта информация правдива, то Galaxy Note20 могут оказаться ещё более дорогими устройствами, чем Galaxy S20.
Сведениями поделился греческий сайт Tech Maniac. Выход смартфонов серии Galaxy Note20 ожидается в августе этого года. Источники говорят, что базовый Galaxy Note20 будет стоить 1249 евро в Греции. Это намного больше, чем цена Galaxy Note10, которая начиналась с 999 евро в этой стране.
Впрочем, стоимость смартфонов в других странах Европы может оказаться более низкой из-за иных налоговых ставок. Тем не менее, Galaxy Note20 будет недешёвым устройством.
Что касается Galaxy Note20 Ultra, то эта модель и вовсе может быть оценена в Греции в 1499 евро. Например, Galaxy S20 Ultra в стране предлагался за 1399 евро.
Также источник сообщил, что грядущий Galaxy Fold 2 будет стоить 2199 евро.