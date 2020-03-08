Раскрыты цены и характеристики нового недорогого смартфона Nokia

Новый смартфон фигурирует под номером TA-1234. Он получил экран диагональю 6,55 дюйма, соотношение сторон которого равно 18,5:9. Работать аппарат будет либо на Snapdragon 660, либо на Snapdragon 665. Смартфон выпустят в версиях с 3, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Фронтальная камера у Nokia 5.3 будет 8-мегапиксельной. Основная же получит четыре датчика: один на 16 Мп, один на 5 Мп и два на 8 Мп. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Сообщается, что версия Nokia 5.3 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти будет стоить $180 (около 12 тысяч рублей). Журналисты предполагают, что HMD Global может представить смартфон 19 марта.