Раскрыты цены новых флагманских смартфонов Xiaomi

Если верить утечке, новые устройства окажутся недешёвыми. Базовая модель Xiaomi Mi 11 с объёмом оперативной памяти 8 ГБ и постоянной 128 ГБ в Китае будет стоить $690. Версия с 256 ГБ памяти будет оценена в $735, а вариант 12 ГБ + 256 ГБ — в $800.

Сколько будет стоить Pro-версия смартфона, пока неизвестно. Но явно дороже. То есть можно сказать, что новые Xiaomi Mi 11 будут премиальными устройствами. Оно не удивительно, ведь именно в этих смартфонах дебютирует новейший процессор Snapdragon 888.