Раскрыты цены новых смартфонов Google

Стоимость Pixel 6 будет начинаться с $599 за версию со 128 ГБ памяти. Цены на Pixel 6 Pro с аналогичным объёмом памяти стартуют с $898.

Ранее в сети опубликовали европейские цены смартфонов. Они будут составлять 649 и 899 евро соответственно. Также были найдены цены на Amazon UK. Там за версию Pixel 6 Pro со с128 ГБ попросят 849 фунтов, а за Pixel 6 Pro с 256 ГБ — 949 фунтов.

Эти цены ниже, чем у прошлогоднего Pixel 5. Остаётся дождаться подтверждения информации.