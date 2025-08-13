Раскрыты цвета и характеристики бюджетного Samsung Galaxy A07

Опубликовано 13 августа 2025, 23:151 мин.
Раскрыты цвета и характеристики бюджетного Samsung Galaxy A07Пока без цены
Сеть продолжает пополняться утечками о новом смартфоне Samsung Galaxy A07. Недавно устройство появилось в базе сертификации, а свежие рендеры раскрыли дизайн и варианты цветов.
© Соцсети
По информации инсайдеров, Galaxy A07 выйдет в трёх расцветках: тёмно-серый (или тёмно-синий), зелёный и светло-голубой.
Известны и некоторые характеристики. Смартфон получит чипсет, выполненный по 6-нм техпроцессу (по слухам — MediaTek Helio G99), 6 ГБ оперативной памяти и защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Экран — 6,7 дюйма, LCD, с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.
Galaxy A07 будет работать на Android 15 «из коробки» и получит шесть лет обновлений системы и патчей безопасности.
Официальный анонс смартфона ожидается уже в этом месяце.