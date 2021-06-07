Раскрыты цвета новой гибкой раскладушки Samsung

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Вчера в 12:43
Раскрыты цвета новой гибкой раскладушки SamsungЕё могут показать уже в следующем месяце
Инсайдер Ice Universe рассказал новые подробности о грядущей модели Galaxy Z Flip3. Это преемник раскладушки с гибким экраном.
Согласно новой информации, Galaxy Z Flip3 выйдет в четырёх цветах: фиолетовом, чёрном, зелёном и бежевом. Инсайдер утверждает, что эти цветовые варианты мы увидим уже в следующем месяце на очередном мероприятии Galaxy Unpacked.
В сеть уже утекали промоматериалы по модели Z Flip3. Ожидается, что устройство будет защищено стеклом Gorilla Glass Victus со всех сторон. У смартфона помимо гибкого внутреннего будет большой внешний дисплей. Что касается основного экрана, то у него будут более тонкие рамки и вырез под селфи-камеру. Устройство будут продавать с 15-Вт адаптером в коробке, как и прошлогоднюю модель.