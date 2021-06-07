Раскрыты цвета новой гибкой раскладушки Samsung

В сеть уже утекали промоматериалы по модели Z Flip3. Ожидается, что устройство будет защищено стеклом Gorilla Glass Victus со всех сторон. У смартфона помимо гибкого внутреннего будет большой внешний дисплей. Что касается основного экрана, то у него будут более тонкие рамки и вырез под селфи-камеру. Устройство будут продавать с 15-Вт адаптером в коробке, как и прошлогоднюю модель.