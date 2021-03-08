Раскрыты дата анонса нового смартфона OnePlus и подробности о нём

Компания также подтвердила партнёрство со шведским производителем фотоаппаратов Hasselblad. Оно позволило улучшить систему камер в новых смартфонах.

По слухам, модель OnePlus 9 Pro получит экран разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается поддержка быстрой 45-Вт зарядки. Смартфон сможет работать и в 5G-сетях.

Что же касается камеры, то известно, что смартфоны OnePlus 9 будут использовать новый датчик Sony IMX789 и предложат 12-битные RAW изображения. Такая же опция есть и у iPhone 12 Pro, и у Samsung S21 Ultra.