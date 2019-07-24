Раскрыты даты выхода новых смартфонов Huawei

В 16:08 по местному времени начнутся предварительные продажи устройства на китайском рынке. Скорее всего, на площадках Vmall и JD.com. Об этом сказано в тизере смартфона. Ходят слухи, что на зарубежных рынках Nova 5i Pro выйдет под названием Mate 30 Lite.

Аппаратной основой устройства выступит платформа Kirin 810. Смартфон имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, расположенную в вырезе на экране. Основная камера состоит из четырёх сенсоров, один из которых имеет 48 Мп.

Согласно другим слухам, диагональ экрана Nova 5i Pro будет равна 6,26 дюймам. Поставляться смартфон будет в двух конфигурациях: на 6 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти, и на 8 ГБ + 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 3900 мАс.