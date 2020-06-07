Раскрыты детали об аккумуляторах грядущих флагманских смартфонов Samsung

В базе 3C устройства прошли под модельными номерами SM-N9810 и SM-F7070, которые очень близки к номерам Samsung Galaxy S20 5G (SM-G9810) и Samsung Galaxy Z Flip (SM-F7000). Это и позволило предположить, что речь идёт о преемниках смартфонов.

Итак предполагаемый Galaxy Note 20 получит аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, а Galaxy Z Flip 5G будет включать два аккумулятора: один на 2500 мАч, а второй — на 704 мАч. В сумме 3204 мАч. В принципе, почти то же самое, что у Galaxy Z Flip, который тоже имеет две батареи.

Напомним, презентация этих двух смартфонов ожидается 5 августа.