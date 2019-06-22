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Сегодня 12:10

Раскрыты дизайн и особенности новой линейки смартфонов от Xiaomi

CC
Xiaomi объявила о запуске совершенно новой линейки смартфонов CC для молодёжи. Сегодня в сети уже появились скриншоты видео с моделью CC9.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) уже объяснил, почему линейка называется именно так. Оказывается, аббревиатуру CC можно расшифровать двумя способами: Colorful и Creative (яркий и креативный дизайн), и Chic & Cool 90 (название дизайнерской команды, разработавшей проект).

Именно на дизайн делает Xiaomi главную ставку в новой серии устройств. Разработанные совместно с Meitu телефоны, будут предназначены для молодых модников.

Первыми устройствами линейки станут модели CC9 и CC9e. Пока про их характеристики почти ничего не известно. Зато в интернете уже появились кадры первого рекламного ролика смартфона CC9.

Судя по скриншотам (самого видео в доступе нет), реклама демонстрирует возможности фронтальной камеры устройства. Что касается основной камеры, то по изображениям видно, что она будет тройной. Также понятно, что сам смартфон заключён в корпус белого цвета, а его экран имеет каплевидный вырез.

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Фото: Mydrivers.com
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