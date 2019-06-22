Раскрыты дизайн и особенности новой линейки смартфонов от Xiaomi

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) уже объяснил, почему линейка называется именно так. Оказывается, аббревиатуру CC можно расшифровать двумя способами: Colorful и Creative (яркий и креативный дизайн), и Chic & Cool 90 (название дизайнерской команды, разработавшей проект).

Именно на дизайн делает Xiaomi главную ставку в новой серии устройств. Разработанные совместно с Meitu телефоны, будут предназначены для молодых модников.

Первыми устройствами линейки станут модели CC9 и CC9e. Пока про их характеристики почти ничего не известно. Зато в интернете уже появились кадры первого рекламного ролика смартфона CC9.

Судя по скриншотам (самого видео в доступе нет), реклама демонстрирует возможности фронтальной камеры устройства. Что касается основной камеры, то по изображениям видно, что она будет тройной. Также понятно, что сам смартфон заключён в корпус белого цвета, а его экран имеет каплевидный вырез.