Раскрыты европейские цены на флагманские смартфоны Samsung S22

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Раскрыты европейские цены на флагманские смартфоны Samsung S22Будет дорого
Известный инсайдер Roland Quandt раскрыл европейские цены на грядущую линейку флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22.
Как отметил информатор, тот, кто сказал, что серия S22 должна быть дешевле, не подумал о ковиде, дефиците полупроводников и инфляции. То есть ждать сниженных цен от новых флагманов Samsung не стоит.
По информации Роланда, цены будут такими:
- S22 8/128 ГБ — 849 евро (около 75 тысяч рублей)
- S22 8/256 ГБ — 899 евро (примерно 80 тысяч рублей)
- S22+ 8/128 ГБ — 1049 евро (92 тысячи рублей)
- S22+ 8/256 ГБ — 1099 евро (97 тысяч рублей)
- S22 Ultra 8/128 ГБ — 1249 евро (110 тысяч рублей)
- S22 Ultra 12/256 ГБ — 1349 евро (119 тысяч рублей)
- S22 Ultra 12/512 ГБ — 1449 евро (127 тысяч рублей).
Источник: Roland Quandt