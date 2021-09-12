Раскрыты европейские цены смартфона Xiaomi Redmi 10

Согласно данным инсайдера Ролана Квандта (Roland Quandt), Redmi 10 для Европы получит те же характеристики, что модель для Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако европейская версия смартфона будет доступна только с одним вариантом оперативной памяти.

Итак, Redmi 10 будет оснащаться 6,5-дюймовым экраном разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G88, 4 ГБ оперативной памяти, основной 50-Мп камерой с ультрашириком, макромодулем и датчиком глубины, а также аккумулятором на 5000 мАч.

В версии с 64 ГБ хранилища смартфон будет стоить 179 евро (около 15,5 тысячи рублей), а в версии со 128 ГБ — 199 евро (около 17 тысяч рублей).