Раскрыты функции новых прошивок для смартфонов Xiaomi

Информацией поделился канал What's New на Youtube. Если верить его авторам, в MIUI 12 появятся новый раздел «экранного времени», режим Focus, управление частотой обновления, режим Anti-flicker.

Первая опция позволяет владельцу смартфона точно узнать время использования устройства. Это важно знать, так как включённый экран потребляет много энергии.

С помощью режима Focus можно помочь себе организовать время. Опция специально отключит все уведомления на определённое время (от 20 минут до 3 часов), чтобы смартфон не мешал пользователю заниматься делами. Режим Anti-flicker позволит снизить мерцание экрана в условиях недостаточного освещения. Что именно делает управление частотой обновления, пока неясно.

Стоит отметить, что все эти опции нашли в ранней бета-версии MIUI 12.