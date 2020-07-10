Раскрыты функции в будущих версиях Android

Перечисленные опции, конечно, могут выйти на условном Android 12 в изменённом виде. Но всё же текущая информация даёт представление о том, как может выглядеть операционная система в будущем.

Во-первых, разработчики сообщили, что работают над созданием прокручиваемых скриншотов на уровне API. Во-вторых, специалисты намерены улучшить резервное копирование в облаке. Должно появиться больше возможностей по управлению бэкапами, может вырасти максимальный объём сохраняемых данных одного приложения.

В-третьих, разработчики могут исправить проблему с фоновой работой приложений. Например, может быть решён вопрос принудительного отключения приложения.

В-четвёртых, специалисты намерены совершенствовать жестовую систему навигации, делать её более точной и плавной. В-пятых, разработчики хотят оптимизировать в системе работу со сторонними лаунчерами.