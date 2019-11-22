Раскрыты главные характеристики новых флагманов Honor

Некоторые спецификации уже были известны. Публикация их известным информатором лишь подтверждает ранние слухи.

Итак Honor V30 должен получить топовый процессор Kirin 990 (как у Mate 30), IPS-экран диагональю 6,57 дюйма, который будет занимать 91,46% поверхности передней панели. Камера устройства будет состоять из датчиков на 40 Мп (Sony IMX600), 8 Мп (телефото) и 8 Мп (широкоугольная). Дополнит её оптический стабилизатор изображения. Оперативной памяти у смартфона будет либо 6, либо 8 ГБ, а постоянной 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 4200 мАч. Смартфон будет поддерживать быструю 40-ваттную зарядку.

Honor V30 Pro же оснастят улучшенным датчиком в камере (вместо 8 Мп ширика — 12 Мп), 256 ГБ постоянной памяти, а также беспроводной зарядкой (27 Вт), в том числе обратной (7,5 Вт).

Анонс новинок ожидается 26 ноября.