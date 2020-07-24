Раскрыты готовые к скорому выпуску смартфоны Nokia

Согласно информации источников, в конце третьего или начале четвёртого квартала 2020 года будут запущены модели Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 и Nokia 6.3.

Источник сообщил, что разработка данных устройств идёт по плану, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее, дата запуска в различных странах зависит от того, какой будет ситуация в мире.

Информаторы утверждают, что HMD Global сейчас тестирует прототипы Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 и Nokia 6.3. Напомним, первая модель — это флагман. Согласно ранним слухам, он может получить подэкранную камеру.