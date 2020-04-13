Раскрыты изменения в дизайне новых iPhone

В этому году, помимо двух преемников iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, представят ещё две не самых дорогих модели. Топовые же решения позаимствуют элементы дизайна у iPad Pro 2018, пишет Bloomberg. Они получат острые грани из нержавеющей стали. Кроме того, углы у новых моделей будут более закруглёнными. Экран у iPhone окажется плоским, а не немного скруглённым.

Также сообщается, что старшие модели смартфонов Apple будут оснащены тремя камерами, а остальные более дешёвые iPhone — двумя. Компания добавит в устройства датчики LiDAR.

Презентация новинок должна состояться осенью 2020 года. Однако есть сведения, что некоторые модели iPhone выйдут позже запланированного.