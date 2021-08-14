Раскрыты изменения в оформлении звонков в новой Android 12

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Сегодня в 11:21
Раскрыты изменения в оформлении звонков в новой Android 12Кому-то может понравиться
Вместе с Android 11 в системе появились «пузыри» для чатов и звонков. Если смахнуть экран вызова, можно увидеть, как он превращается в кружок. В Android 12 это может измениться.
Изменения заметили в последней четвёртой версии беты Android 12. Звонки теперь отображаются не как «пузыри», а скорее как иконки в строке состояния. Они цветные и имеют вытянутую форму. Такая иконка звонка появляется в строке состояния во время вызова и показывает, сколько времени прошло с начала разговора.
Уведомление о текущем вызове тоже изменилось: его карточка стала больше, как и кнопки.
Android Police
Напомним, Android 12 была анонсирована в официальном блоге Android в феврале 2021 года. Общедоступная версия операционной системы должна выйти в августе 2021 года.