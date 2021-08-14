Раскрыты изменения в оформлении звонков в новой Android 12

Изменения заметили в последней четвёртой версии беты Android 12. Звонки теперь отображаются не как «пузыри», а скорее как иконки в строке состояния. Они цветные и имеют вытянутую форму. Такая иконка звонка появляется в строке состояния во время вызова и показывает, сколько времени прошло с начала разговора.