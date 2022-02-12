Раскрыты камеры нового игрового флагмана Xiaomi Redmi

Что касается фронтальной камеры модели, то она будет представлена 20-мегапиксельным датчиком Sony IMX596.

Презентация смартфона должна состояться 16 февраля. Известно также, что он будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.