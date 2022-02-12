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Раскрыты камеры нового игрового флагмана Xiaomi Redmi

Есть и образцы фотографий
Xiaomi выпустила несколько тизеров грядущего игрового флагманского смартфона Redmi K50 Gaming Edition. Мы узнали, какие камеры установят в устройство.
Раскрыты камеры нового игрового флагмана Xiaomi Redmi

Новый тизер показал, что K50 Gaming Edition получит 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 для основной камеры. Датчик обеспечивает максимальное разрешение 9248 x 6944 пикселей и предлагает размер пикселя от 0,8 мкм до 1,6 мкм. Xiaomi также поделилась фотографией, сделанной основной камерой Redmi K50 Gaming Edition.

Раскрыты камеры нового игрового флагмана Xiaomi Redmi

Что касается фронтальной камеры модели, то она будет представлена 20-мегапиксельным датчиком Sony IMX596.

Презентация смартфона должна состояться 16 февраля. Известно также, что он будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Источник: Gizmochina
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