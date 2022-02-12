Раскрыты камеры нового игрового флагмана Xiaomi Redmi

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Раскрыты камеры нового игрового флагмана Xiaomi RedmiЕсть и образцы фотографий
Xiaomi выпустила несколько тизеров грядущего игрового флагманского смартфона Redmi K50 Gaming Edition. Мы узнали, какие камеры установят в устройство.
Новый тизер показал, что K50 Gaming Edition получит 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 для основной камеры. Датчик обеспечивает максимальное разрешение 9248 x 6944 пикселей и предлагает размер пикселя от 0,8 мкм до 1,6 мкм. Xiaomi также поделилась фотографией, сделанной основной камерой Redmi K50 Gaming Edition.
Что касается фронтальной камеры модели, то она будет представлена 20-мегапиксельным датчиком Sony IMX596.
Презентация смартфона должна состояться 16 февраля. Известно также, что он будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Источник: Gizmochina