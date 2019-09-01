Раскрыты характеристики 48-мегапиксельного бюджетного Samsung с огромным аккумулятором

Информацию об устройстве сетевые источники нашли в каталоге Google (Google Android Enterprise). Если верить ему, смартфон под кодовым названием Galaxy M30s оснастят экраном диагональю 6,4 дюйма, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 Гб внутренней памяти. Аппарат точно получит сканер отпечатков пальцев, а вот модуля NFC для бесконтактной оплаты в нём, похоже, не будет.

Также, согласно слухам, камера смартфона будет включать в себя 48-мегапиксельный датчик. Работать устройство будет под управлением Android 9.0. В качестве платформы может выступить Exynos 9611. Ну и, конечно, аккумулятор смартфона будет иметь ёмкость 6000 мАч.

Выход бюджетного Galaxy M30s ожидается в сентябре.