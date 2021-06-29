Раскрыты характеристики аккумуляторов будущих iPhone

Ранее сообщалось, что новые iPhone 13 могут стать чуть толще — на 0,26 мм. Это может быть следствием увеличения ёмкости аккумуляторов.

Если верить утечке, iPhone 13 mini получит батарею на 2406 мАч, iPhone 13 — на 3095 мАч, iPhone 13 Pro — на 3095 мАч и iPhone 13 Pro Max — на 4352 мАч.

Это больше, чем было у моделей iPhone 12, поэтому от новинок можно ждать улучшения автономности.