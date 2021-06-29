Раскрыты характеристики аккумуляторов будущих iPhone

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Сегодня в 12:31
Раскрыты характеристики аккумуляторов будущих iPhoneАвтономность должна улучшиться
Про iPhone, которые выйдут осенью 2021 года, пока известно немного. От моделей iPhone 13 Pro и Pro Max ожидают OLED-дисплеи с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а все смартфоны линейки должны будут получить хранилище побольше. Теперь в сети сообщили и ёмкости аккумуляторов новинок.
Ранее сообщалось, что новые iPhone 13 могут стать чуть толще — на 0,26 мм. Это может быть следствием увеличения ёмкости аккумуляторов.
Если верить утечке, iPhone 13 mini получит батарею на 2406 мАч, iPhone 13 — на 3095 мАч, iPhone 13 Pro — на 3095 мАч и iPhone 13 Pro Max — на 4352 мАч.
Это больше, чем было у моделей iPhone 12, поэтому от новинок можно ждать улучшения автономности.