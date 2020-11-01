Раскрыты характеристики будущего флагманского смартфона Honor View 40

Анонс серии Honor V40 ожидают в декабре 2020 года. Согласно информации источника, смартфоны получат изогнутый на края дисплей диагональю 6,72 дюйма и разрешением FullHD+. Частота обновления экрана достигнет 120 Гц.

Honor V40 Pro будет работать на процессоре Dimensity 1000+, а Honor V40 Pro+ — на новом 5-нм Kirin 9000. У смартфонов будет двойная селфи-камера. В основной камере главный датчик будет 50-Мп. Также устройства получат поддержку 66-Вт быстрой зарядки по проводам и 40-Вт без проводов.

Источник считают, что грядущие Honor могут быть более хорошим выбором, чем Huawei Mate 40 Pro.