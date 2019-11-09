Раскрыты характеристики будущих смартфонов Galaxy S11

По информации Блэсса, в линейке будет как минимум три смартфона. Один получит экран диагональю 6,4 дюйма, второй — 6,7 дюйма, третий — 6,9 дюйма. Две модели поменьше смогут работать в сетях 4G и 5G, а вот самый большой аппарат будет функционировать только в сетях пятого поколения.

Все модели линейки будут иметь изогнутые дисплеи. Больше смартфонов наподобие Galaxy S10e ждать не стоит.

Samsung должна представить новые устройства по традиции во второй половине февраля следующего года.