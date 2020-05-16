Раскрыты характеристики двухэкранного Android-смартфона Microsoft

Как пишет издание GSMArena, экраны Surface Duo будут одинаковыми — каждый диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1800 x 1350 пикселей. Устройство будет работать под управлением Android 10, но потом обновится до Android 11. Есть поддержка стилуса Surface Pen.

В качестве процессора выступает прошлогодний чип Snapdragon 855. Оперативной памяти будет 6 ГБ, а постоянной — 256 ГБ, причём расширить её не получится.

Камера устройства получит датчик на 11 Мп с диафрагмой f/2.0. Питать Surface Duo будет аккумулятор всего на 3460 мАч.

У двухэкранного смартфона не будет модуля NFC, беспроводной зарядки и поддержки 5G. В общем, набор характеристик получается сомнительный, можно сказать, слабоватый. В продаже устройство должно появиться уже в этом году.