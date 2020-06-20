Раскрыты характеристики грядущего флагманского смартфона Xiaomi

Но, вероятнее всего, это будет Mi 10 Pro+. В любом случае, сведения Digital Chat Station таковы: процессор Snapdragon 865, экран с загнутыми на бока краями, квадрокамера и «корпус из керамического материала».

Если речь всё-таки идёт о Xiaomi Mi 10 Pro+, то уместно будет вспомнить, что ему также пророчат 12-кратный оптический зум.

Напомним, обычные Mi 10 и Mi 10 Pro компания представила в феврале 2020. У Pro-версии в основной камере есть телефото объектив, способный делать снимки с пятикратным оптическим увеличением. Ещё имеется 50-кратный цифровой зум.