Раскрыты характеристики грядущих флагманских смартфонов Huawei

По информации источника, модель смартфона под кодовым названием Noah, которое, скорее всего, скрывает старшую версию Mate 40 Pro, получит процессор Kirin 9000, экран-«водопад» либо от BOE, либо от LG с частотой обновления 90 Гц. Смартфон будет оснащён камерой с модулями на 50 Мп + 80 Мп + перископный модуль + ToF. То есть камера будет четверной.

Обычный же Mate 40 под кодовым названием Ocean получит загнутый по бокам дисплей с частотой обновления 90 Гц и систему камер с модулями 50 Мп + 20 Мп + телефото на 8 Мп.

Ёмкость аккумуляторов устройств составит 4300, 4600 и 5000 мАч. То есть будут предусмотрены три варианта Mate 40. Фронтальные камеры у них будут врезаны в экран и получат систему 3D Face ID.