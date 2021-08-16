Раскрыты характеристики грядущих недорогих флагманов Xiaomi

Согласно свежей информации, грядущий Mi 11T, под кодовым названием K11R, будет доступен на мировом рынке. Он получит экран частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Первый параметр тут меньше, чем у Mi 10T, который мог похвастаться 144-Гц экраном. Однако у новинки будет OLED-панель.

По части камер Xiaomi Mi 11T будет оснащаться датчиком изображения OmniVision OV64B на 64 Мп, ультраширокоуголкой Sony IMX355 и телемакрокамерой с трёхкратным увеличением. В качестве аппаратной основы будет использоваться процессор MediaTek Dimensity 1200.

Модель Redmi K40 Ultra будет очень похожа на Mi 11T, но выйдет только в Китае. Вместо 64-Мп датчика у неё будет установлен 108-Мп.