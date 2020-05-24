Раскрыты характеристики и цена нового флагманского смартфона Realme

Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 855+, получит экран с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ постоянной. Что касается камеры, то в ней будет основной датчик Samsung GW1 на 64 Мп, перископный модуль на 8 Мп (он даст пятикратный оптический зум и 60-кратный цифровой), ширик на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. Фронтальная камера будет двойной: 32 Мп + 8 Мп.

Realme X3 Superzoom оснастят аккумулятором ёмкостью 4200 мАч. Будет поддержка 65-Вт зарядки.

В сети также есть подробные изображения устройства. Сообщается, что Realme X3 Superzoom в Европе будет продаваться по цене 499 евро.