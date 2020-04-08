Раскрыты характеристики и цены нового флагманского смартфона Meizu

Сопровождается она скриншотами из AnTuTu. Согласно утечке, смартфон получит процессор Snapdragon 865, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти. Устройство будет оснащено камерой с четырьмя датчиками, один из которых будет 64-мегапиксельным. Что интересно, смартфон будет выпущен в двух версиях: одна с памятью стандарта LPDDR4X, а вторая — с более быстрой LPDDR5.

Meizu 17 получит 6,5-дюймовый AMOLED-экран разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Питать устройство будет аккумулятор на 4500 мАч. Также смартфон поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядки.

В утечке, помимо всего прочего, содержались и цены. Версия Meizu 17 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти оценена в 3999 юаней (около 43 тысяч рублей), 8 + 256 ГБ — в 4299 юаней (примерно 46 тысяч рублей), 12 + 256 ГБ — 4699 юаней (приблизительно 50 тысяч рублей).