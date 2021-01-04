Раскрыты характеристики и внешность бюджетных смартфонов Motorola с большими аккумуляторами
PhoneArena уточняет, что речь идёт о моделях для США, но они могут выйти и в других странах. Это Motorola Moto G Play (2021) и Moto G Power (2021).
Moto G Play (2021) — это, по сути, Moto E7 Plus, но с некоторыми отличиями. Новая модель получит 13-Мп главную камеру, а не 48-Мп датчик. 2-Мп сенсор глубины будет заменён 2-Мп макрокамерой. А вместо 8-Мп селфи-камеры смартфон получит 5-Мп.
В качестве аппаратной основы Moto G Play (2021) выступит Snapdragon 460. Питать устройство будет большой аккумулятор на 5000 мАч.
Moto G Power
Что касается Moto G Power (2021), то эта модель будет работать на процессоре Snapdragon 662. Батарея у неё будет чуть меньше — на 4800 мАч. Устройство оснастят тройной камерой с 48-Мп основным датчиком, 2-Мп сенсором глубины и 2-Мп макрокамерой.