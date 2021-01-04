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Сегодня 17:08

Раскрыты характеристики и внешность бюджетных смартфонов Motorola с большими аккумуляторами

На 5000 мАч
Благодаря утечкам стали известны характеристики и внешность бюджетных смартфонов Motorola, которые выйдут в 2021 году.

PhoneArena уточняет, что речь идёт о моделях для США, но они могут выйти и в других странах. Это Motorola Moto G Play (2021) и Moto G Power (2021).

Moto G Play (2021) — это, по сути, Moto E7 Plus, но с некоторыми отличиями. Новая модель получит 13-Мп главную камеру, а не 48-Мп датчик. 2-Мп сенсор глубины будет заменён 2-Мп макрокамерой. А вместо 8-Мп селфи-камеры смартфон получит 5-Мп.

В качестве аппаратной основы Moto G Play (2021) выступит Snapdragon 460. Питать устройство будет большой аккумулятор на 5000 мАч.

Moto G Power

Что касается Moto G Power (2021), то эта модель будет работать на процессоре Snapdragon 662. Батарея у неё будет чуть меньше — на 4800 мАч. Устройство оснастят тройной камерой с 48-Мп основным датчиком, 2-Мп сенсором глубины и 2-Мп макрокамерой.