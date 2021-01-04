Раскрыты характеристики и внешность бюджетных смартфонов Motorola с большими аккумуляторами

PhoneArena уточняет, что речь идёт о моделях для США, но они могут выйти и в других странах. Это Motorola Moto G Play (2021) и Moto G Power (2021).

Moto G Play (2021) — это, по сути, Moto E7 Plus, но с некоторыми отличиями. Новая модель получит 13-Мп главную камеру, а не 48-Мп датчик. 2-Мп сенсор глубины будет заменён 2-Мп макрокамерой. А вместо 8-Мп селфи-камеры смартфон получит 5-Мп.

В качестве аппаратной основы Moto G Play (2021) выступит Snapdragon 460. Питать устройство будет большой аккумулятор на 5000 мАч.