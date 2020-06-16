Раскрыты характеристики и внешность экстремально быстрого смартфона ASUS ROG Phone 3

Так, стало известно, что смартфон могут оснастить 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + с частотой обновления изображения 144 Гц. Сердцем смартфона может выступить флагманский чипсет Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой 3,091 ГГц. Устройство может получить энергоемкий аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Судя по опубликованным источниками данным, смартфон могут представить в нескольких модификациях: на 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти и 128, 256 и 512 внутренней. Кроме того, в тесте на производительность AnTuTu неанонсированный ASUS ROG Phone 3 показал высокие результаты, набрав 646 310 баллов.